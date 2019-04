Minister Dekker: Meer openheid over cliënten kliniek Den Dolder, maar geen sluiting

VideoDe kliniek in Den Dolder, waar Michael P. werd behandeld, moet meer openheid geven over welke mensen er worden behandeld. Dat zei minister Sander Dekker (VVD, rechtsbescherming) vanavond op een bewonersbijeenkomst in het dorp. De bewindsman herhaalde dat de forensisch psychiatrische kliniek niet vervroegd dicht gaat.

Michael P. verkrachtte en vermoordde in september 2017 de Utrechtse Anne Faber. P., die eerder was veroordeeld voor een ernstig zedendelict, verbleef in een kliniek van Fivoor ter voorbereiding op zijn terugkeer in de samenleving. Uit twee recente rapporten bleek dat rond de behandeling van P. fout op fout is gestapeld.

Volledig scherm Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming geeft een reactie aan de aanwezige pers na afloop aan een gesprek met bezorgde bewoners van Den Dolder. © ANP

De minister was naar Den Dolder gekomen om de zorgen van de inwoners aan te horen en vragen te beantwoorden. ,,Wat Anne Faber is overkomen, is de ergste nachtmerrie. Er is geen maatregel, geen excuus dat dit kan herstellen,’’ aldus Dekker.

Openheid

De minister trof een kritische zaal tegenover zich. De bewoners zijn er niet gerust op dat nadat tal van maatregelen in en rond de kliniek zijn genomen, het in Den Dolder net zo veilig is als elders in het land. Tijdens twee sessies werd om meer openheid van de kliniek gevraagd. ,,We willen weten wat voor mensen er zitten. Wat is hun achtergrond.’’ De minister zegde toe het gesprek met de kliniek te willen voeren om te kijken wat er mogelijk is. ,,Maar op dossierniveau wordt dat lastig.’’

Tot het eind van het jaar worden in Den Dolder in elk geval geen mensen behandeld die zijn veroordeeld voor een zwaar gewelds- of zedendelict, aldus de minister. Dit was eerder al bekend gemaakt, maar werd door Dekker nogmaals onderstreept. Volgens de bewindsman kan de kliniek de zware gevallen wel weer aan, maar wil hij het rustig aan doen met Den Dolder.

Jan Scherphuis van de Belangenvereniging herhaalde het verzoek de kliniek, die rond 2025 uit Den Dolder vertrekt, eerder te sluiten. De minister gaat dat niet doen, zei hij eerder al. Tijdens de bijeenkomsten verdedigde hij dit. Dekker: ,,Als de inspectie zegt dat de boel op orde is, dan is er geen reden een kliniek te sluiten.’’ De inspectie hief onlangs ook het verscherpt toezicht op. De minister zegde de Doldenaren wel toe dat de inspectie ‘meer de vinger aan de pols gaat houden’ de komende tijd.

Vertrek niet de oplossing

Burgemeester Koos Janssen zei niet van plan te zijn de kliniek van Fivoor ‘het dorp uit te jagen’. Volgens een van de aanwezigen kon hij door een wijziging van het bestemmingsplan dat ‘wel regelen’. Janssen stelde dat een vertrek niet de oplossing is. ,,De enige oplossing is een veilige kliniek.’’

Dekker probeerde de aanwezigen te overtuigen dat hij samen met de burgemeester, de politie en Fivoor alles op alles zet dat er nooit meer zoiets vreselijks gebeurt als met Anne Faber. De minister nam het ook op voor de medewerkers van de kliniek. De suggestie vanuit de zaal dat het openbaar ministerie het personeel van Fivoor zou moeten vervolgen, wees Dekker van de hand. ,,Er is maar één iemand verantwoordelijk voor de dood van Anne Faber en dat is de dader.’’

De minister kon de zorgen bij veel aanwezigen niet wegnemen. Zijn bezoek werd wel gewaardeerd. ,,Het was een positieve avond’', oordeelde Dick van Lier (72) ,,Er wordt naar de signalen geluisterd.’'