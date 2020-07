Minister Grapperhaus naar Wijk bij Duurstede na artikel van De Speld: ‘Dat is humor’

video Dief rijdt gestolen auto het water in en slaat op de vlucht, klopjacht met helikopter op bestuurder

19:43 Een dief is vanmiddag met een auto, die hij kort daarvoor bij het Wilhelminapark in Utrecht had gestolen, met hoge snelheid een sloot langs de Snellenlaan in Utrecht ingereden. De man is uit de auto en uit het water geklauterd en heeft de benen genomen. De politie is met man en macht op zoek naar de bestuurder.