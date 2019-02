Minister Grapperhaus: ‘Zó veel incidenten rond jaarwisseling dat hulpverleners niet altijd aangifte doen’

Tijdens de jaarwisseling vinden zo veel incidenten plaats rond hulpverleners, dat zij hiervan niet in alle gevallen aangifte doen. Dat stelt minister Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie, mede naar aanleiding van een artikel in AD Utrechts Nieuwsblad .

Grapperhaus erkent in een reactie op Kamervragen dat politiemedewerkers te maken krijgen met bedreiging, intimidatie, en fysieke agressie. ,,Ik wil benadrukken dat dit onacceptabel is. Juist in dit soort schrijnende omstandigheden is het doen van aangifte belangrijk. Ook als incidenten elkaar snel opvolgen, zoals tijdens de jaarwisseling.”

Maar aangifte blijken agenten en andere hulpverleners lang niet altijd te doen, komt naar voren bij een inventarisatie van alle incidenten. In en rond Utrecht kregen hulpverleners op ten minste tien plekken te maken met geweld rond de jaarwisseling. In slechts drie gevallen volgde aangifte. Alleen na geweld tegen agenten in Soest en Amersfoort en geweld tegen brandweerlieden op de Stanleylaan in Utrecht gebeurde dit.

Brandweerlieden deden geen aangifte nadat zij in Houten te maken kregen met duw- en trekwerk rond een vreugdevuur. In Breukelen zagen agenten af van aangifte nadat zij volgens de burgemeester bestookt waren met vuurwerk. Ook agenten die in Utrecht (Kanaleneiland, Rivierenwijk en Geuzenwijk) te maken kregen met scheldpartijen en bekogeld werden met vuurwerk, deden geen aangifte. Net zoals hun collega’s dit niet deden na ongeregeldheden rond een buurthuis in IJsselstein.

,,Vanuit de politieorganisatie wordt gestimuleerd melding en aangifte te doen van geweld tegen politieambtenaren. Hier wordt door leidinggevenden doorlopend aandacht voor gevraagd”, stelt de minister. Ditzelfde geldt voor de brandweer en de ambulancedienst. De minister stelt dat hulpverleners op diverse manieren aangifte kunnen doen, ook zonder hun privé-adres prijs te geven. Ook kan een leidinggevende aangifte doen. Deze aangiftes zijn in het politiesysteem extra afgeschermd, zodat niet iedereen die in kan zien.

Officieel was volgens de minister rond de jaarwisseling in heel Nederland 59 keer sprake van incidenten waar politiemensen bij betrokken waren, tegen 51 een jaar eerder. Het aantal slachtoffers van geweld is gedaald van 88 naar 82. Maar fysiek geweld nam toe, van 38 naar 58 incidenten. De minister stelt zich niet in het beeld te herkennen dat politieagenten mogelijk geen aangifte doen van geweld uit angst voor represailles. ,,De politie heeft mij bevestigd geen signalen ontvangen te hebben dat de aangiftebereidheid niet optimaal is.”

Grapperhaus benadrukt dat alle werknemers met een publieke taak altijd aangifte moeten doen wanneer geweld tegen hen is gebruikt. Dat vindt ook de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen, die eerder stelde: ,,Ik merk dat er altijd erg veel begrip is voor ‘de andere kant van het verhaal’. Maar verbaal en lichamelijk geweld, bedreiging, intimidatie of het belagen van hulpverleners, het kan en mag gewoon niet. Nooit. Punt.”

Ook voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP vindt het onbegrijpelijk dat lang niet van alle incidenten aangifte wordt gedaan. Hij vindt dat de politie moet uitzoeken welke reden agenten hebben om geen aangifte te doen. ,,Juist om dit geweld terug te dringen, zijn aangiftes hard nodig.”