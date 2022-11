Minister Harbers verwijst alternatief voor verbreding A27 bij Amelisweerd naar de prullenbak

De voorgenomen verbreding van de A27 bij Amelisweerd stuit op forse tegenstand. De gemeente, de provincie en vele natuurliefhebbers protesteren tegen het plan vanwege de schade aan de natuur. Deze site onthulde eind september dat een alternatief scenario voor de plannen terzijde is geschoven. Als wordt gekozen voor de aanleg van twee keer zes rijstroken, dan zou de A27 minder worden verbreed dan in het huidige scenario met veertien banen. Dit heeft als gevolg dat een deel van de bomen, die op de nominatie staan om te worden gekapt, kunnen blijven staan.

Deze veelbesproken eik is boom van het jaar en gaat nu Europa in

Opheldering

D66-Kamerlid Lisa van Ginneken vroeg de minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers (VVD), om opheldering. Zij wilde onder andere weten of de variant met twaalf rijstroken serieus is onderzocht. De minister laat weten dat deze optie is besproken, maar uiteindelijk is afgewezen omdat het niet verkeersveilig zou zijn. De belangrijkste reden daarvoor is het ontbreken van vluchtstroken. Daarbij zou het alternatief niet passen, vanwege de twee bruggen die over de snelweg lopen.