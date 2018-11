Minister is na verbreding A27 nog lang niet klaar met snelwegen rond Utrecht

Met de officiële opening van de verbrede A27 en A1 is het wegwerk aan de snelwegen rond Utrecht zeker nog niet klaar. Dat stelt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). ,,Dit is een belangrijk puzzelstuk, maar we moeten in deze regio nog flink aan de slag.’’

Van Nieuwenhuizen noemt vooral de ring rond Utrecht (A27, A12) en het knooppunt Hoevelaken (A28, A1) als weggedeelten die nodig aangepakt moeten worden om de doorstroming rond Utrecht flink te verbeteren. ,,Want Utrecht is de draaischijf van ons land’’, typeert ze het belang.

De minister is niet bang dat een uitspraak van het Europees Hof verbreding van snelwegen in de weg staat. Tegenstanders putten wel hoop uit de uitspraak rond stikstofnormen en dat kan de minister zich voorstellen. Maar volgens haar is niets wezenlijks veranderd aan ‘de systematiek’. ,,Ik wacht de uitspraak van de Raad van State af.’’ Die instantie beoordeelt binnengekomen commentaar (zienswijzes) op de plannen.

Van Nieuwenhuizen benadrukt het belang van doorstroming voor de economie. Ze stelt dat met de 23,5 kilometer verbreding van de A27 en A1 tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes (aansluiting Bunschoten-Spakenburg) een ‘hardnekkig fileknooppunt’ is opgelost. Niet alleen in de ochtend- en avondspits, maar ook op zaterdag stond het hier geregeld vast. ,,Dit is een belangrijk puzzelstuk voor de rest van het land. Want als het verkeer hier hoest, dan is de rest van het land verkouden.’’

Geluidsoverlast en duizendknoop

Ondertussen maken omwonenden in Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading zich niet alleen zorgen over luchtvervuiling sinds de verbreding. Ook hebben zij zorgen over geluidsoverlast, ondanks de aanleg van ruim 10 kilometer extra geluidsscherm en stiller asfalt. Verder is de aanwezigheid van woekerplant Japanse duizendknoop in de bermen langs het vernieuwde traject reden voor onrust. Hierover stelt de minister: ,,De aanwezigheid van de duizendknoop komt als een onaangename verrassing. We gaan er samen met Rijkswaterstaat alles aan doen om die daar uit de grond te krijgen.’’

,,Ze gaan het oplossen’’, jubelt bewoonster, imker en activiste Sonne Copijn. Zij overhandigde de minister vandaag een brief en ontving haar met een protestspandoek. ,,Een minister kun je aan haar woord houden.’’ Copijn is blij dat ze de gelegenheid kreeg om een boeket Japanse duizendknoop persoonlijk te overhandigen aan de minister. ,,Ik ben blij dat de minister even tijd voor me heeft genomen. Ze toonde dat ze op de hoogte is van het probleem.’’ Afgraven en schone grond toevoegen is nu het devies, stelt Copijn. Ze zet zich in voor biodiversiteit en bijen, die gedwarsboomd worden door de duizendknoop.

Extra natuur