Minister Grapperhaus zet alles op alles om familie kroongetuige te beveiligen

Video Ester is geslaagd: 'De hele dag confetti in mijn lijf'

15:41 Het was gisteren juichen of janken voor duizenden jongeren in ons land. Oftewel: geslaagd of gezakt voor het examen. In het Utrechtse Oog in Al zoeken we naar de blije pubers. ‘Ik heb staan gillen en een gat in de lucht gesprongen.’