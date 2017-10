Minutenlang kopje onder op één ademteug in Zeist

Revius College in rep en roer door mogelijke uitzetting havo-leerlinge Arpine Aroyan(15)

15:45 Het Revius College in Doorn is in rep en roer nu leerlinge Arpine Aroyan plotsklaps weg is uit havo-3. Het gezin van Arpine zou vandaag worden uitgezet naar Italië. Inmiddels is duidelijk dat ze zijn ondergedoken.