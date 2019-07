Miquell vindt envelop met veel geld en emotioneel briefje op Utrecht CS. Maar wie is de eigenaar?

video Grote brand bij afvalver­wer­kings­be­drijf Nieuwegein geblust, brandlucht in Utrecht te ruiken

13:01 Bij een afvalverwerkbedrijf aan de Structuurbaan in Nieuwegein is vanmorgen om 04.15 uur een grote brand ontstaan. In grote delen van Utrecht is de lucht ook te ruiken. Inmiddels is het vuur geblust.