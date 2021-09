Miranda (48) werd boerin en heeft geen seconde spijt: ‘Vrouwen zijn onmisbaar in het bedrijf’

overlast Elke avond gaan de hekken bij de Muntsluis dicht: ‘Mijn gevoel zegt dat de drugs- en drankover­last minder is’

10 september Hekken moeten de nachtrust van omwonenden rondom de Utrechtse Muntsluis repareren. Want delen van Lombok en Oog in Al werden de afgelopen zomers horendol van lallende jongeren die tot diep in de nacht voor herrie zorgden. Nu de zomer van 2021 er bijna op zit, is het tijd om de balans op te maken. Moeten de hekken blijven of niet? De buurt is stellig; ja, want dit werkt (meestal dan).