Mishandeling cameraploeg RTV Utrecht geen incident: zo vaak ging het al eerder mis in de stad

Het regent steunbetuigingen bij de medewerkers van RTV Utrecht, nadat eerder deze week een cameraploeg op brute wijze werd beroofd in Kanaleneiland. Het onderzoek naar de verdachten is in volle gang. Het geweldsincident staat niet op zichzelf: het is al de zoveelste filmploeg die in de stad gehavend raakt.