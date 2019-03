Mislukte plofkraak in Amerongen, explosie in wijde omtrek te horen: ‘Zat rechtop in bed’

Bij een plofkraak op een geldautomaat van de ABN-Amro bank in Amerongen is flink wat schade aangericht. Omwonenden werden rond kwart over vier ’s nachts gewekt door een harde knal en zagen even later vier mensen vluchten in een Volkswagen Golf. De politie heeft inmiddels aangegeven dat de plofkraak mislukt is en er geen buit is gemaakt.

Het doelwit van de plofkraak is gelegen aan de provinciale weg door Amerongen, ter hoogte van molen Maallust. Of er iets is buitgemaakt is nog onbekend. De politie doet uitgebreid onderzoek. De provinciale weg is daardoor in beide richtingen afgesloten, wat inmiddels voor file zorgt tijdens de ochtendspits.

De politie meldt dat de plofkraak als ‘mislukt’ kan worden beschouwd: de daders hebben geen buit gemaakt.

De ruiten van een woning naast de pinautomaat zijn gesneuveld en brokstukken van de pinautomaat tientallen meters door de straat geslingerd na de explosie. De letters van de ABN-Amro hangen ook niet meer aan de gevel, maar liggen op straat. Dakpannen van het het regiomakelaarskantoor liggen ook niet meer op hun gewoonlijke plek.

De bewoners van de naastgelegen woning worden ergens anders opgevangen.

Badjas

Buurtbewoner Berry was ‘drie minuten na de explosie’ al buiten, maar toen waren de daders al gevlogen, vertelt hij. Hij maakte vervolgens onderstaande foto van de gehavende gevel. Niet veel later stonden ook andere gewekte bewoners in hun badjas buiten om poolshoogte te nemen.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Schade bij pinautomaat in Amerongen na de plofkraak. © AD

Meerdere knallen

Volgens een andere bewoner, die op een paar honderd meter van de pinautomaat woont, was er meer dan één knal te horen. „Eerst een hele harde explosie, daarna een iets kleinere. Ik dacht eerst aan onweer, maar daarvoor was het veel te hard. En het is normaal zo stil hier.”

Tussen de twee rotondes in Amerongen is de weg afgezet, omdat de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) nog onderzoek doet bij de gevel waar tot vannacht nog een pinautomaat zat. Volgens de politie omdat er mogelijk nog explosieven in kunnen zitten die niet zijn afgegaan. Auto- en busverkeer moet daardoor omrijden. Rond de afzettingen verzamelen buurtbewoners zich om hun verhalen met elkaar te delen.

Rechtop in bed

De knal was in de wijde omtrek te horen, als we de reacties op sociale media moeten geloven. „Ik zat rechtop in bed, schrok me kapot. Had al zo’n vermoeden”, laat Romy van der Heijden weten. „Zie je, ik heb het niet gedroomd. Ik heb echt die knallen gehoord!”, aldus Linda van Zetten uit Wijk bij Duurstede.

Ook bewoners uit Veenendaal, Leersum en Maarsbergen zeggen de explosie te hebben gehoord.

Volledig scherm Plofkraak in Amerongen © AD/Josselin Gordijn

Volledig scherm Plofkraak in Amerongen © AD/Josselin Gordijn

Volledig scherm Plofkraak bij geldautomaat aan de Koningin Wilhelminaweg in Amerongen © Koen Laureij