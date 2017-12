Misstanden Utrechts studentencorps UVSV: subsidies en beurzen stopgezet

McDonald's weer open na loslaten gevelplaten

10:21 Liefhebbers van hamburgers en milkshakes kunnen weer terecht bij de vestiging van McDonald’s aan de Lange Viestraat in Utrecht. Gisteravond werd het restaurant gesloten nadat maandagavond laat een gevelplaat had losgelaten en op het trottoir was gevallen. Er raakte niemand gewond.