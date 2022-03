‘Mister D66’ stapt na 16 jaar uit de Utrechtse politiek: ‘Ik hoop stiekem op een rustige zomer’

Verschuure was de afgelopen vier jaar wethouder ruimtelijke ontwikkeling, economische zaken en middelbaar beroepsonderwijs. Hij legde in deze periode een fundament om de groei van de stad de komende twintig jaar in goede banen te leiden. Hij oogstte voor deze visie naast lof ook veel kritiek, omdat die niet in samenspraak met de stad tot stand zou zijn gekomen. Een initiatief om te komen tot een referendum over het thema strandde echter. Onder zijn bestuurlijke leiding werden er zo’n 13.000 woningen in de stad gerealiseerd.