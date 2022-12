Mitros mag bewoner Place2BU uit appartement zetten na steekincident

Een gewelddadige bewoner van het woonproject Place2BU mag zijn appartement worden uitgezet, nadat hij een medebewoner meermaals met een kapot bierglas heeft gestoken. Dat heeft de Utrechtse rechtbank bepaald in een zaak tussen woningcorporatie Mitros en de betrokken bewoner.

Het steekincident op 22 oktober van dit jaar maakte zoveel indruk in het wooncomplex in Leidsche Rijn dat bewoners angstig waren dat de agressieve bewoner terug zou keren. Het slachtoffer van het steekincident sliep zelfs wekenlang in zijn auto omdat hij niet naar Place2BY terug durfde. Hij werd meermaals met de gebroken kant van een bierglas gestoken tijdens een ruzie op een gemeenschappelijke buitenplaats.

Mitros besloot daarop tot ontbinding van huurcontract van zijn belager. En wilde dat formeel afdwingen via een kort geding om zo spoedig mogelijk de rust te laten wederkeren in Place2BU. De rechtbank gaf Mitros gelijk. Volgens de uitspraak heeft de betrokken huurder zich dermate misdragen dat beïndiging van het huurcontract een passende maatregel is.

De huurder zei twee weken terug tijdens een zitting dat hij bij het steekincident in een psychose verkeerde, en dat hij ontzettend spijt heeft van het incident. ,,Het is het eerste voorval in de vijf jaar dat ik hier - vanaf 2017- een éénkamerappartement huur.’’

Mitros voerde aan dat veel bewoners van Place2BU - een complex waar jongeren, statushouders en ex-daklozen samenwonen - zich onvielig voelen na het steekincident. Ook de kwetsbaarheid van de doelgroepen die in het project wonen, werd aangestipt als belangrijke reden waarom Mitros van de huurder afwilde. De betrokken huurder moet zijn appartement binnen zeven dagen verlaten.

