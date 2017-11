Mobieltje gaat in Culemborg tijdens de les in de telefoontas

CDA laat fractie beslissen over koopzondag Veenendaal

16:03 Gaat het CDA in Veenendaal mee met de koopzondag of niet? De ledenvergadering laat dat over aan de CDA-fractie in de gemeenteraad. ,,Er is enige ruimte, maar we zijn niet voor een 24 uurseconomie’’, aldus Arjan Segers.