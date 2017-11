Mobieltje gaat in Culemborg voor de les in de telefoontas

Zo gek is dat ook niet, vindt locatiedirecteur Luuk van Beers van Lek en Linge. ,,Als iemand even een berichtje bekijkt, denkt 'ie: kan ik gelijk even dat spelletje updaten. De buurman ziet dat en denkt: ik ben ook benieuwd of ik een berichtje heb. Leerlingen kunnen de verleiding niet weerstaan." Bang dat een telefoon gestolen wordt, is Van Mourik niet: ,,De tas hangt in het zicht.’’



Ook op andere scholen zijn er regels voor telefoons. Bij het Koningin Wilhelmina College in Culemborg zijn de regels hetzelfde als voor de vakantie: de telefoons blijven in de tas. Tenzij de docent er gebruik van wil maken tijdens de les, en dat gebeurt steeds meer. Op het Van Lodenstein College in Kesteren zijn telefoons in school niet toegestaan, behalve in de aula. Dat wil niet zeggen dat iedereen zich eraan houdt, zegt locatiesecretaresse Hanneke Bakker: ,,Handhaven is soms lastig. Maar het gros gehoorzaamt wel.’’