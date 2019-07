Moe of brak na een festival? Misschien sloeg de poepbacterie weer toe

Is de Zwarte Cross een vies festival?

,,Ik heb geen aanwijzingen dat de Zwarte Cross schoner of viezer is dan andere festivals. Het idee om naar de Zwarte Cross te gaan komt van studenten Diergeneeskunde die onderwijs volgen bij het IRAS, een onderzoeksinstituut waar we ons richten op gezondheidsrisico’s voor mensen. We doen al onderzoek bij kinderboerderijen en restaurants. Het leek de studenten aardig om dat ook eens op een festival te doen waar ze zelf ook graag komen.’’

Wat is de belangrijkste bron van besmetting op een festival?

,,Besmettingen worden veelal veroorzaakt door bacteriën die plat gezegd in poep voorkomen. Deze bacteriën kunnen aan je handen komen als je naar een niet al te schoon toilet gaat. Een vieze deurknop is al voldoende voor de overdracht.’’

Maar van een vieze handen word je nog niet ziek

,,Een bacterie aan je handen is niet erg. Het wordt pas een probleem als je contact maakt met je mond. Er is dan sprake van een fecaal-orale besmetting, oftewel een besmetting door inname van ontlasting via de mond. Fecaal-orale besmetting leidt met name tot maag- en darmklachten.’’

Wat is het doel van het onderzoek?

,,Na een festivalbezoek klagen bezoekers nogal eens over een slechtere gezondheid. Hierin spelen vermoeidheid, alcoholconsumptie en verminderde hygiëne waarschijnlijk een rol. We willen uitzoeken in hoeverre de hygiëne van de festivalbezoekers na verloop van tijd daalt en of hierdoor de kans op ziekte toeneemt.’’

Hoe verloopt het onderzoek?

,,Bezoekers die zich aanmelden trekken een handschoen aan met vloeistof. Terwijl de vloeistof in contact komt met de hand, wordt een aantal vragen gesteld: Hoe lang ben je al op het festival? Ben je een man of een vrouw? Wat is je opleidingsniveau? Na verloop van een bepaalde vastgestelde tijd, trekken we de handschoen voorzichtig uit. Een klein beetje van de vloeistof zetten we een nachtje op kweek om te zien of er bacteriën op groeien. De resultaten zijn de volgende dag direct beschikbaar voor de deelnemers.’’

Bent u wel een ziek geworden op een festival?

,,Ik ben wel eens met pijn in mijn hoofd of een schorre keel thuisgekomen van een festival. Maar dat kwam niet door een fecaal-orale besmetting.’’

Zijn festivals berucht om ziektegevallen?

,,In Nederland is nog geen onderzoek gestaan naar het uitbreken van ziektes onder festivalbezoekers. Een internationale studie laat zien dat het zeker voorkomt. In 1992 werden op het Glastonbury Festival in Engeland bijvoorbeeld 72 bezoekers ziek door de E. coli O157-bacterie. Vee had het terrein waarop het evenement werd gehouden, besmet met deze bacterie. Door zware regen was het festivalterrein veranderd in een modderpoel. De modder zat op de handen en gezichten van de festivalgangers waardoor ze de E. coli O517-bacterie in hun lichaam kregen, met als gevolg misselijkheid, braken en diarree.’’

Heeft de Zwarte Cross nog iets aan het Utrechtse onderzoek?

,,De onderzoeksresultaten kunnen leiden tot adviezen aan festivalorganisaties in het algemeen. Hierbij kun je denken aan verbetering van de hygiëne door veranderingen bij de toilet- en eetvoorzieningen en het wassen van de handen. Handen wassen is de beste manier om besmetting te voorkomen. Na toiletbezoek en voordat je gaat eten je handen even goed wassen. Het is een klusje van 20 à 25 seconden.’’