Moeder slachtoffer verkeersongeluk: Je hebt mijn zoon vermoord!

De moeder van de 23-jarige man die in februari van dit jaar overleed bij een verkeersongeluk, is in de rechtszaal woedend geworden op de verdachte: 'Je hebt mijn zoon vermoord!'

De 23-jarige Zouhair C. wordt ervan verdacht in februari dit jaar in Nieuwegein een dodelijk ongeval te hebben veroorzaakt, waarbij Ilias Azarkan om het leven kwam. In de rechtbank suggereerde C. dat Ilias zijn gordel af zou hebben gedaan. Daarop werd de broer van Ilias boos: ,,Dat zou hij nooit hebben gedaan!’’ De moeder van Ilias huilt hartverscheurend en is woest: ,,Je hebt mijn zoon vermoord!”

Samen met een ander familielid wordt de moeder de rechtbank uitgezet. Die schreeuwt in het voorbijgaan naar C: ,,Ik weet je te vinden!”

Zouhair C. zou op vrijdagavond 4 februari met zijn auto veel te hard hebben gereden over de Utrechtsestraatweg in Nieuwegein. Hij vloog uit de bocht, waarbij de 23-jarige Ilias uit de auto werd geslingerd en overleed. Achterin zaten drie jonge vrouwen van 16, 19 en 21 jaar uit Den Bosch.