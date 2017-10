Moeder 'supergeraakt' door reacties op uitzetten Femke (1) naar Australië

Staffhorst keert terug in Utrecht met platen én wijn

16:10 Een bekende naam keert terug in het Utrechtse straatbeeld: Muziek Staffhorst komt met een nieuwe winkel aan het Willem van Noortplein. Staffhorst komt samen met Q-Vignes wijnimport in één pand. ,,De uitdaging is het toevoegen van een stukje genot aan de wereld'', zegt eigenaar Martin Staffhorst.