Moeder van door ex-vriend gedode Dimi (30): ‘Ik hoop dat er een plek in de hel is voor jou’

Schoot klusjesman David K. (38) zijn vriendin dood? Moeder met grote foto van overleden Dimi in rechtszaal

9 maart Het onderzoek naar David K. (38), die wordt verdacht van het doodschieten van zijn ex-vriendin Dimi (30) in De Meern in juni vorig jaar, is volgens het Openbaar Ministerie afgerond. K., die maandagmiddag niet aanwezig was in de rechtbank in Utrecht, blijft in voorlopige hechtenis zitten.