Moederdagreclames voor iemand zonder moeder: ‘De leegte kan ik aan, de reclames niet’

COLUMN Een bijzondere geheime plek, vlak bij Doorn: ‘Mijn broertje ontdekte het, hij sprak van Klein Canada’

17 april Het was een geheime plek. Ik was er al heel vaak langsgereden, over de A12 van Utrecht naar Arnhem, maar als je niet goed kijkt, zie je het niet – dat is eigenlijk met alles in het leven, dus geheime plekken niet uitgezonderd.