‘Moest dat nou, Trijn?’, dacht Jerry, tot hij bij de opera was en bijna zelf kasteel Vredenburg wilde slopen

Deze vrouw sloopte een kasteel, nu is er een opera over haar gemaakt: ‘Ze was een ware heldin’

Toen zangeres Karin Strobos in 2009 afstudeerde aan het conservatorium in Utrecht had zij nog nooit van de Utrechtse verzetsheldin Trijn van Leemput gehoord. Nu vertolkt zij de titelrol in de grote stadsopera ‘Trijn’ die zondag en volgend weekend bij elkaar vier keer op de planken wordt gebracht in de Grote Zaal van TivoliVredenburg.

11 juni