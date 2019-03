Moet opmerking ‘Volkert, waar ben je?’ hoogleraar zijn baan kosten of niet?

Nieuwegein onder toezicht vanwege achter­stand bij opvang vluchtelin­gen

14:36 Nieuwegein is de voorsprong die ze had bij het huisvesten van vluchtelingen kwijtgeraakt. Halverwege 2018 kregen nog 23 statushouders meer in Nieuwegein een woning dan afgesproken was met de provincie. Begin dit jaar liep Nieuwegein juist 16 woningtoewijzingen achter op schema.