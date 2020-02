Moet Utrechtse vrouw 13 van haar 23 chihuahua's wegdoen?

Wanneer is genoeg, genoeg? Die vraag rijst bij het het verhaal van de Utrechtse die met 23 chihuahua’s en twee katten in een eengezinswoning in de wijk Lunetten woont. De vrouw stapte naar de hoogste bestuursrechter tegen het oordeel van de gemeente dat ze van 13 hondjes afscheid moet nemen. Morgen hoort ze of ze in het gelijk wordt gesteld, of dat haar nachtmerrie uitkomt.