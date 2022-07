‘Moeten we gewilde klokkies niet afschermen, in plaats van gezochte koppies?’, bedenkt Jerry zich

Aantal slachtof­fers van zakkenrol­len meer dan verdubbeld in Utrecht (en zo gaan ze te werk)

Het aantal Utrechters dat begin dit jaar slachtoffer is geworden van zakkenrollers is ten opzichte van vorig jaar meer dan verdubbeld. Nu de coronamaatregelen zijn verdwenen en er in de Utrechtse binnenstad weer volop wordt gewinkeld, slaan rovers vaker toe: maar liefst 214 keer.

4 juli