Mogelijk explosief aan voordeur beautysalon Amsterdamsestraatweg: zaak was al eerder doelwit

Bíjna geen Sleepboot­da­gen in Vianen, maar komende dagen worden weer 100.000 bezoekers verwacht

Normaal gesproken was Albin Glaser nu al vanaf het Markermeer naar Vianen gevaren voor een nieuwe editie van de Nationale Sleepbootdagen. Maar helaas: de motor van zijn Geertruida is in de soep gelopen, dus hij is nog thuis. ,,En dit keer slaap ik bij Van der Valk in plaats van in de kajuit.’’