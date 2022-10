Mogelijk geschoten bij verkeersruzie op Eykmanplein, vuurwapen gevonden en één aanhouding

updateBij een verkeersruzie op het Eykmanplein in Utrecht is vrijdag aan het einde van de middag vermoedelijk geschoten. De politie kreeg daarvan een melding, maar agenten die naar het plein snelden, troffen daar niemand meer aan. Wel werd hier een vuurwapen gevonden.

Later op de avond heeft de politie een aanhouding verricht bij knooppunt Raasdorp in de buurt van Badhoevedorp. Het betreft één van de betrokken bestuurders die op basis van zijn kenteken werd opgespoord. Of hij een vuurwapen in de auto had, kon de politie nog niet zeggen.

De tweede auto werd korte tijd later eveneens gevonden. Die stond in Amsterdam, zonder inzittenden. De politie heeft deze auto in beslag genomen.

Volgens een politiewoordvoerder zouden de beide bestuurders betrokken zijn geweest bij de verkeersruzie. Eén van hen meldde dat er in het tumult was geschoten. ,,Maar toen wij ter plaatse kwamen, was iedereen weer in zijn auto weggereden. We troffen er niemand meer aan en dus ook niet iemand die gewond is geraakt. Wat er zich precies heeft gespeeld, zijn we aan het onderzoeken.’’

