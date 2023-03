Mogelijk kinderen betrokken bij ernstig ongeval met stadsbus in Utrecht

Twee mannen aangehou­den voor heling van bakfietsen: politie vindt 20.000 euro in woning

Twee mannen zijn woensdagavond aangehouden op verdenking van heling van bakfietsen. Na een doorzoeking in een woning is 20.000 euro aan contant geld aangetroffen en veel namaakgoederen. Heling is het illegaal kopen en verkopen van gestolen goederen.