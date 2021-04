Mohammadi is woedend: hij moest zijn woning uit voor een renovatie, maar de huur moest ie wél betalen

Universi­teit van Utrecht schort deelname aan CBS-diversi­teits­pro­ject op

15 april De Universiteit van Utrecht heeft deelname aan een CBS-project over diversiteit opgeschort nadat personeelsleden zorgen hadden geuit, schrijft NRC. Het project, de Barometer Culturele Diversiteit, beoogt diversiteit in migratie-achtergrond van medewerkers te meten en is een initiatief van het kabinet om kansengelijkheid op de arbeidsmarkt te bevorderen.