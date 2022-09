Molen Oudegein hoopt prijs te winnen om ‘educatieve minipolder’ te realiseren

Congrescen­trum in Nieuwegein blijft zeker een jaar dicht na grote brand: ‘Ziet eruit als platge­brand dorp’

Aan de buitenkant is er niet eens zoveel schade zichtbaar, maar binnen daarentegen is het één grote, zwartgeblakerde puinhoop. Zó groot is de schade die de brand van woensdag 7 september heeft aangericht, dat het NBC congrescentrum op de Blokhoeve in Nieuwegein zeker een jaar dicht blijft.

14 september