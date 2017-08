Molukkers fietsen door Molukse wijken voor KWF

De eerste Tour de Fien in 2016 leverde 2.000 euro op voor KWF. Dit jaar gaat hij voor minimaal hetzelfde bedrag. De deelnemers wacht een 300 kilometer lange tocht met start en finish in Vught. Onderweg doen ze Molukse wijken aan.

Zo wordt het peloton om 12.20 uur in Moordrecht verwacht, om 14.30 uur in Breukelen, om 15.00 uur in Maarssen en via Leerdam (16.50 uur) bereiken ze om 17.40 uur Culemborg. Van daar gaat het via Tiel (19.00 uur) en Den Bosch weer naar Vught. De deelnemers dragen allemaal een zwart-rood Tour de Fien tenue.