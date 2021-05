Monday A. (35), die midden in Utrecht jonge hardloopster meesleurde en wilde verkrachten, krijgt gevangenisstraf

Op de Voorstraat, een drukke straat midden in het centrum van Utrecht, probeerde de 35-jarige Monday A. op tweede paasdag 2020 in alle vroegte een 35-jarige vrouw te verkrachten. Volgens de rechtbank heeft A. het slachtoffer over de straat meegesleurd en met geweld geprobeerd haar te verkrachten. „Dat de verdachte van plan was om het slachtoffer te verkrachten blijkt uit het feit dat hij met zijn vingers in de mond van het slachtoffer heeft bewogen en dat hij een aantal dagen eerder al tegen het slachtoffer had gezegd: ‘I want to fuck, talk to me’. Als laatste heeft de officier van justitie aangevoerd dat de broek van verdachte opzettelijk gescheurd was ter hoogte van zijn kruis.”