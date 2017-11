Monrooij leidt ChristenUnie Nieuwegein opnieuw in strijd om zetels

Monrooij, die in het dagelijks leven teamleider is bij de Belastingdienst, is al sinds 2006 lijsttrekker van de ChristenUnie. Monrooij: ,,Ik ben 54, dat is te vroeg om met pensioen te gaan. We hebben nu wel wat jongere mensen op de kandidatenlijst staan. Wie weet zit daar straks iemand bij die het stokje wil overnemen."



De nieuwelingen staan op plek drie en vier, respectievelijk Madelon Voorthuijsen en Sirodjini Kuijpers. Plek twee is opnieuw gereserveerd voor Ineke Schiltkamp, die op dit moment samen met Monrooij in de raad zit.



De ChristenUnie heeft op dit moment twee zetels. ,,De campagne is erop gericht om deze twee zetels te behouden, maar een verkiezingsuitslag met drie raadszetels voor de ChristenUnie zal ook zeker in dank aanvaard worden", schrijft de partij in een persbericht.