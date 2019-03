Monument voor de tramaanslag in Utrecht? ‘Doop 24 Oktoberplein om in 18 Maartplein’

Een herdenkingsmonument voor de tramaanslag op het 24 Oktoberplein. De gemeente Utrecht liet vrijdag weten daar over na te denken. Goed idee? Ja, vinden veel bezoekers van de gedenkplaats. ,,Laten we het 24 Oktoberplein omdopen in het 18 Maartplein.”

Die originele gedachte komt van Peter (45), een oud inwoner van Utrecht, die zaterdagmiddag - samen met vele anderen - bij de bloemenzee op de gedenkplek op het 24 Oktoberplein staat. Het omdopen van het plein is wat hem betreft genoeg, als het gaat om een tastbare herinnering aan de dodelijke schietpartij. ,,En dan noemen we een plein ergens in Leidsche Rijn wel het 24 Oktoberplein.”

Enquete poll Er moet een monument komen op het 24 Oktoberplein voor de slachtoffers van de schietpartij Eens

Oneens Er moet een monument komen op het 24 Oktoberplein voor de slachtoffers van de schietpartij Eens (85%)

Oneens (15%)

Concreet zijn de plannen voor een monument nog niet. Er moet nog uitgebreid overleg over worden gevoerd met alle betrokkenen, zei een woordvoerder van de gemeente vrijdag. Hij kon ook nog niet zeggen waar het monument zou moeten komen en hoe het eruit zou gaan zien.

Bloemenzee

Het 24 Oktoberplein is volgens veel mensen dé logische plek voor een monument. ,,Het is een beetje apart om zoiets aan de andere kant van Utrecht te doen”, constateert Casper van der Woude (25) uit Maarssenbroek. Hij is enthousiast over het idee van een monument. Wijzend naar de bloemenzee: ,,Je hebt nu ook een soort monument. Maar dat verdwijnt. Je zou dan inderdaad iets neer kunnen zetten.” Ook zijn metgezellen Patricia Slotboom (41) en Melissa Knoops (19), beide uit Utrecht, vinden het een goed idee. ,,Ik zeg: dóen‘’, zegt Slotboom.

Maar hoe zo’n monument er dan uit moet zien, is voor veel mensen een lastiger te beantwoorden vraag. ,,Nou, ik vind dit al mooi”, zegt Carien (52) uit Utrecht, terwijl ze wijst naar de grote reclamezuil op het plein, waarop nog steeds de tekening van een huilende nijntje met de Utrechtse vlag halfstok te zien is.

Maar die afbeelding blijft er niet eeuwig op staan, beseft ze. Dus een andere herinnering aan de schokkende gebeurtenis vindt ze zinvol. ,,Als ik de massale betrokkenheid zie, dan is een stuk erkenning voor dat gevoel wel op z’n plek.”

Overleg

Dat geldt voor de meeste mensen die de vraag voorgelegd krijgen. ,,Je mag het niet vergeten‘’, zegt Henk Tinholt (84) uit Utrecht. ,,En dan is er hier op het 24 Oktoberplein een mooie ruime plek voor.” Mohammed en Ali, beide afkomstig uit Kanaleneiland, wijzen er wel op dat de komst van een monument in overleg moet gaan met de nabestaanden. ,,Neem er de tijd voor, overleg het en denk er rustig over na”, is hun advies.

Dat een monument voor de nabestaanden een blijvende confrontatie zou kunnen zijn, is voor een aantal mensen een aarzeling volmondig ‘ja’ te zeggen tegen het idee. Frans van Wegen (71) uit IJsselstein ziet dat anders. ,,Het is geen confrontatie, maar het vasthouden van de herinnering.”