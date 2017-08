Monumentaal gebouw De Wilg nu mooier en duurzamer

Het gebouw van de Koningin Wilhelminaschool werd in 1918 gebouwd door architect Loeb en is verwant aan het werk van Berlage. Monumentale gebouwen zijn doorgaans niet de meest duurzame gebouwen van de stad, maar bij de verbouwing van welzijnsorganisatie De Wilg is het bij de renovatie toch gelukt om het gebouw energiezuiniger te maken.



Volgens woordvoerder Matthijs Keuning wil de gemeente Utrecht meer van deze monumentale gebouwen in de nabije toekomst op deze manier duurzamer maken. ,,De methoden die we bij De Wilg hebben toegepast, dienen als voorbeeld voor andere projecten.''