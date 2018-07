Moordenaar Anne Faber gaat in hoger beroep tegen celstraf van 28 jaar

Klimaatwe­ten­schap­per: 'Aarde moet zelf opwarming terugdrin­gen, maar alle beetjes helpen'

15:09 De huidige hittegolf in Nederland heeft alles te maken met de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen door de mens. Die stelling durft wetenschapper Robin van der Ploeg van de Universiteit Utrecht gerust aan. ,,Dat het af en toe ook ergens extreem koud is, is zeker geen bewijs dat de aarde niet opwarmt. Opwarming van de aarde zorgt voor meer extremen in het weer.’’