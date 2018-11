‘Moordenaar Sybine Jansons op verlof’

Nabestaanden begrijpen niets van het verlof en zijn hier boos en angstig door. Dat schrijft De Telegraaf, die in het bezit is van de brief van het Openbaar Ministerie aan de familie.



C. zit niet alleen vast voor de moord op het meisje uit Maarn, maar ook voor het verkrachten van twee vrouwen in 1999. Zijn tbs werd vorig jaar februari nog verlengd met twee jaar, omdat het OM hier om gevraagd had en de rechtbank oordeelde dat verlenging nodig was.