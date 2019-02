Moordenaar Sybine Jansons zit nog minstens twee jaar vast aan tbs

De tbs-maatregel van Martin C. is opnieuw met twee jaar verlengd. Dat heeft de rechtbank in Utrecht besloten. De moordenaar van Sybine Jansons uit Maarn en zijn advocaat Hans Anker pleitten twee weken geleden voor verlenging van de terbeschikkingstelling met een jaar. Maar hier ziet de rechtbank niets in, vanwege het gebrek aan vorderingen in de behandeling van zedendelinquent C.

Volgens de rechtbank is nog altijd sprake van een ‘ernstige stoornis’ bij Martin C. en is ook de kans op herhaling van seksueel gewelddadig nog onverminderd aanwezig. ,,De problematiek is nog grotendeels ongewijzigd”, luidt het oordeel, ondanks dat C. na jaren weigering inmiddels wel lijkt mee te willen werken aan zijn behandeling. De rechtbank schaart zich achter het oordeel van de hoofdbehandelaar van C., die op zitting stelde dat zeker nog langer dan een jaar nodig is om de man te behandelen aan zijn stoornissen. Verlenging van de tbs is volgens de rechtbank ook nodig is voor de veiligheid van personen.

Verklaringen

Martin C. stelde twee weken geleden tijdens de behandeling van zijn zaak rond het verlengen van tbs ook nog dat hij nieuwe verklaringen af wil leggen over de moord op Sybine Jansons. Daarmee krijgt de familie van het 13-jarige meisje uit Maarn 20 jaar na haar dood mogelijk alsnog antwoord op vragen waar zij al zo lang mee rondlopen.

De veroordeelde zedendelinquent heeft tot dusver vooral gezwegen over de dood van het meisje, dat in 1999 onderweg van school naar huis verdween en uiteindelijk bij Breukelen dood in het water werd gevonden. Maar hij zou nu alsnog willen praten, mede door de verbeterde samenwerking tussen hem en zijn begeleiders bij de Oostvaarderkliniek.

Buschauffeur

De voormalig buschauffeur uit Nieuwegein zit een gevangenisstraf van ruim 17 jaar met tbs uit, voor de moord op Sybine en voor twee verkrachtingen. Waar hij in het verleden bijna op de ‘longstay-afdeling van een tbs-kliniek terecht kwam zonder behandeling en zonder zicht op terugkeer in de maatschappij, komt die terugkeer nu na 20 jaar gevangenschap wel in beeld.

Maar volgens de hoofdbegeleider van de Oostvaarderkliniek heeft Martin C. (57) een ‘te rooskleurig’ beeld van de vorderingen die hij maakt bij zijn therapie en geeft hij nog weinig inzicht in zijn persoonlijke belevingswereld. Volgens advocaat Anker zit de behandeling ‘niet meer in een impasse’. ,,Dit is een andere Martin C., hij stelt zich nu constructief op. De maatschappelijke gevoeligheid van deze zaak mag niet betekenen dat hij levenslang vastzit.’’

Porno

Vorig jaar waren nog twee incidenten rond hem in de kliniek, waaronder de vondst van porno in zijn cel. Inmiddels heeft hij toestemming om porno te kijken. De begeleidster stelde dat ‘stapjes’ worden gezet bij de behandeling van C. ,,Maar het is de vraag of we überhaupt op het punt van resocialisatie komen met hem.’’ Ook het Openbaar Ministerie was voor verlenging met twee jaar, mede gelet op de kans op herhaling van seksueel agressief gedrag.