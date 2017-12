Moordverdachte Mark de J. huilend: 'Ik heb het écht niet gedaan'

Bewoners studiocomplex Wit­te­vrou­wen­sin­gel schrikken zich een rotje: ‘Overal lag glas’

11:51 Bewoners van een studiocomplex aan de Wittevrouwensingel in Utrecht werden afgelopen nacht ruw gewekt. Een harde knal deed het gebouw schudden toen rond 01.00 uur vannacht zwaar vuurwerk werd afgestoken in de hal. Er is niemand gewond geraakt, maar de schrik zit er goed in bij de bewoners.