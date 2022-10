Motor vast in auto na aanrijding, bestuurder zwaargewond

Zélfs Herman den Blijker kan restaurant Miro niet redden: ‘Van 800 naar 2800 euro aan energiekos­ten’

Topkok Herman den Blijker moest er voor diens televisieprogramma Crisis in de Tent nog aan te pas komen om hun restaurant Miro in Houten van de ondergang te redden. Maar anderhalf jaar later spat voor Ron Grillet en Miriam de Jong de droom van een eigen zaak alsnog uiteen in een faillissement.

