Motoragent Peter kreeg een steen naar zijn hoofd gegooid bij bizarre achtervolging: ‘Het is soms wij tegen zij’

PVV: Boetebord tegen foutpar­keer­ders bij parkeer­plaats voor gehandicap­ten moet er komen

16:17 De wethouder is niet enthousiast over het idee, maar de Utrechtse PVV komt binnenkort met een voorstel om een bord in te voeren waarop staat hoe hoog de boete is voor automobilisten die ten onrechte parkeren op een plek voor gehandicapten.