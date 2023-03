Motorrijder naar ziekenhuis gebracht na botsing met politieauto in Utrecht

met video Basejumper (43) in kritieke toestand na sprong van windmolen in Zeewolde, tweede man (46) opgepakt

Een 43-jarige basejumper uit Hilversum ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De man sprong gisteren samen met een 46-jarige man uit Utrecht van een windmolen in Zeewolde. De Utrechter is door de politie aangehouden.