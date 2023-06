Motorrijder zwaargewond naar ziekenhuis gebracht na botsing met automobilist in Utrecht

DE KWESTIE Rem op nieuwe tabaksza­ken in Utrecht? Dit vinden lezers: ‘Zet er maar poffertjes­kra­men in!’

Wij vroegen de lezer in De Kwestie naar hun mening over het verbod in Utrecht om nieuwe tabaksspeciaalzaken te openen. De gemeente wil haar burgers beschermen tegen schadelijke invloeden. Maar gaan dit soort regels niet te ver in het beperken van de levensstijl? ‘Hoe bizar. Is roken illegaal dan?’