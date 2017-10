Museum van Zuilen krijgt nieuw pronkstuk

Het bijna honderd jaar oude misboek uit de in 1977 gesloopte Sint-Ludgeruskerk in Zuilen heeft na vele jaren een nieuwe plek gekregen. Het museum van Zuilen neemt het boek uit 1921 maar wat graag op in de collectie.

Archivaris Arnold Rog ontdekte de oude altaarmissaal in de kelder van de Sint-Jacobuskerk in de Utrechtse wijk Zuilen. Het afnemende aantal kerkgangers zorgde voor verschillende verhuizingen. Hierdoor zijn spullen uit de Sint-Ludgeruskerk in de kelder van de Sint-Jacobuskerk terecht gekomen. ,,De kerk is onlangs verkocht en toen werd mij verteld dat de spullen in de kelder weg zouden gaan. Ik besloot een kijkje te nemen en ik zag daar nog ontzettend veel waardevolle spullen, waaronder dus de altaarmissaal uit de Sint-Ludgeruskerk. Ik dacht direct: 'dat hoort niet op een rommelmarkt thuis, maar in het museum van Zuilen'.’’

Wim van Scharenburg (69) is in zijn nopjes met de nieuwe aanwinst van zijn museum. ,,Voor ons is dit een pronkstuk, echt een eer.’’ In het museum staan al allerlei dingen uit ‘De Dom van Zuilen’ zoals de Sint-Ludgeruskerk werd genoemd. Er staat een kerkbankje tegen de muur, er hangen kandelaren aan de wand naast het bordje ‘verboden speelplaats’ dat op de buitenmuur van de kerk hing. Ook staat de originele biechtstoel in het museum. ,,Ik wist dat er meer spullen waren maar van de altaarmissaal wist ik niets af. Ik was blij verrast toen ik het bericht kreeg van de heer Rog.’’

Het Museum van Zuilen krijgt een 100 jaar oude missaal uit de oude Sint Ludgeruskerk (Foto Marnix Schmidt)

Het misboek is nog in zeer goede staat. Ook de oorspronkelijke lezenaar zit erbij. ,,Prachtig, echt prachtig’’, zegt van Scharenburg als hij door het boek bladert. Een lege vitrine verraadt al de plek waar het boek komt te liggen. ,,Er zal nog wel een meubelmaker bij moeten komen, want het past zo samen met de lezenaar niet in de vitrine.’’