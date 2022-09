Museumwerf Vreeswijk vraagt gemeente om ton aan extra steun

Utrecht in 1914 Hoe Nederland geprezen werd voor de gastvrije opvang van Belgische vluchtelin­gen in 1914

De opvang van vluchtelingen – ook in Utrecht - is van alle tijden. In oktober 1914 bijvoorbeeld, tijdens het begin van de Eerste Wereldoorlog, toen Belgen massaal de Nederlandse grens over staken. In Utrecht werden honderden Belgen ondergebracht in onder meer de Fruithal, de Korenbeurs en het Catharijneconvent.

4 september