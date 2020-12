‘Mutti’ Ulrike (103) overleefde corona en vandaag kwam haar grootste wens óók nog uit

Supermarkt Dirk schoolt werkloze managers binnen een week om: ‘Uitgelezen kans’

24 december Supermarktketen Dirk introduceert in het nieuwe jaar een ‘omschoolweek’ voor managers met ervaring in andere sectoren. Mensen die de week succesvol doorlopen krijgen per direct een jaarcontract en gaan aan de de slag als supermarkt- of afdelingsmanager in spe.