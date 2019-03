‘Muurschildering van boekenkast in Utrechtse straat is echt vet’

Samen met de Utrechtse ‘kunstenaar’ Deef Feed maakte JanIsDeMan het indrukwekkende kunstwerk op de hoek van de Mimosastraat/Amsterdamsestraatweg. Jan en Deef runnen samen de tattooshop Blackbook Tattoos en hebben samen meer muurschilderingen gemaakt, onder andere in Park Transwijk en in Maarssen.

Provoceren

,,Toen we het idee van een boekenkast eenmaal hadden, hebben we wijkbewoners gevraagd wat hun favoriete boek is. Bewoonster Melanie Dogan, die in het pand van de muurschildering woont, kent veel buurtbewoners. 32 Mensen hebben een boek ingeleverd. Sommige boeken pasten niet in het kunstwerk, omdat ze uitgesproken politiek waren of te religieus. ,,De muurschildering mag niet provoceren’’, zegt JanIsDeMan.