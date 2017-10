Muzikaal herinneringen ophalen aan icoon Riem de Wolff

In september werd Driebergenaar Riem de Wolff - bekend van de Blue Diamonds en het nummer Ramona - in besloten kring gecremeerd. Op zondag 15 oktober kunnen zijn fans alsnog muzikaal afscheid van hem nemen.

Daarvoor zijn ze ’s middags vanaf 14.00 uur welkom in Het Wapen van Rijsenburg - plek waar Riem de Wolff zelf ook regelmatig kwam - voor een muzikale ode. Driebergenaar Wout Nijland (67), oud-manager van De Wolff, is de organisator.

Waar kende u Riem de Wolff van?

,,Hij woonde vlak achter me aan de Welgelegenlaan en was een jeugdidool. In mijn jonge jaren behoorden de Blue Diamonds tot de top. Nadat bijna per toeval Ramona een wereldhit werd, kwam Riem met zijn broer Ruud in een maalstroom terecht. De Nederlandse Everly Brothers, zoals de broers werden genoemd, toerden door Europa en Azië. Een monomaan bestaan dat ervoor zorgde dat Riem later moeilijk zijn weg weer kon vinden in het gewone leven.’’

Volledig scherm Riem de Wolff genoot ervan van op te treden voor publiek. © bd

Hoe kwam hij bij u terecht?

,,Toen zijn broer Ruud in 2001 overleed, belde Riem na enkele weken bij me aan en vroeg of ik hem kon helpen bij een herstart van zijn carrière. We zijn gaan praten en daar is een groot concert in Muziekcentrum Vredenburg uit voortgekomen en daarna de New Diamonds, met zijn zoon Steffen. Dus door zijn vraag ‘Wout, kun je me helpen?’ ben ik in contact gekomen met de Indische cultuur en de pasar malams.’’

Hoe typeert u Riem?

,,Een extraverte, openhartige man. Aimabel en bescheiden. Een podiumbeest, maar ook een man die voor iedereen wel even tijd had.’’

Volledig scherm Ook tijdens de Tong Tong Fair in Den Haag heeft Riem de Wolff tijd voor zijn fans. © arie kievit

Wat is er met zijn overlijden verdwenen?

,,Een icoon voor de Indische gemeenschap is heengegaan. En ze waren al aangeslagen door de dood van Sandra Reemer in juni. Riem was hun trots, de blauwe jongens waren geliefd. Trouwens, ook bij de autochtone Nederlanders.’’

Is er behoefte aan zo’n herdenkingsmiddag?

,,Nadat hij was overleden, werden we plat gebeld. Mensen wilden weten wanneer en waar hij gecremeerd zou worden. Dat is in besloten kring gebeurd, dus hebben zij niet echt afscheid kunnen nemen. We hadden toen al het idee dat er een ode aan Riem moest komen.’’

Wat gaat er gebeuren in Het Wapen van Rijsenburg?

,,Bij zijn concerten was het vaak stikdruk, dus dat zal het die dag ook wel zijn. De begeleidingsband band van Patrick Drabe zal onder meer zijn vriend Oscar Harris begeleiden, maar ook Justine Pelmelay. Maar het moet zeker geen sterrenconcert worden.’’

U gaat zelf de 15e ook optreden?

,,Ja. Ik had vroeger een eigen band en nu ik bijna organisator af ben, ga ik het zingen weer oppakken en als chansonnier het land in. Ik zal die dag eerst Indisch repertoire ten gehore brengen en daarna samen met Riems zoon Steffen spelen. Zo integer mogelijk zullen we enkele van zijn nummers uit de periode van de Blue Diamonds zingen, tijdens een aantal sets van een half uur.’’

Alles is gratis toegankelijk?

,,Ja, al is er ook een goed doel waarvoor we een bijdrage vragen, een kindertehuis op Java dat door Riem in het verleden is gesteund. Steffen is er geweest en kan er iets over vertellen. Tenslotte zijn er foto’s, krantenartikelen, singles en lp’s aanwezig die met Riem en de Blue Diamonds te maken hebben. Mensen die ook een aandenken bezitten, kunnen dat meenemen. Zo gaan we die zondagmiddag onze herinneringen met elkaar delen.’’