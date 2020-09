Mysterie: waar ligt die peperdure trap van 1,9 miljoen euro in het Utrechtse stationsgebied?

Na jaren van tegenslagen en commotie over de hoge huizenprijzen tijdens de ontwikkeling van de nieuwe Utrechtse woonwijk Merwedekanaalzone, is er nu óók een lichtpuntje. Het rijk komt met 21 miljoen euro over de brug om de bouw van betaalbare woningen in het deelgebied Merwede te versnellen. ,,Dit geld verdampt niet in het grote geheel’’, verzekert GroenLinks-wethouder Kees Diepeveen.