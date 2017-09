‘Mystery guest’ mag in De Bilt niet sociale dienstverlening testen

De gemeenteraad had gisteravond veel kritiek op het plan van de PvdA . Vooral ook omdat alle instanties eerst gevraagd wordt of ze aan zo’n onderzoek mee willen werken. Instanties die dat niet willen krijgen dan ook geen mystery guest op bezoek. Daardoor zouden de uitkomsten van het onderzoek onvolledig zijn.

Bijstandsuitkering

Volgens de raadsfractie van de PvdA is er te weinig bekend of er bij de maatschappelijke dienstverlening verbeteringen nodig zijn. De raadsfractie vraagt zich af wat inwoners tegenkomen als ze bijvoorbeeld een bijstandsuitkering aanvragen, gebruik willen maken van de schuldhulpverlening, jeugdzorg nodig hebben, of een aanpassing in het huis willen.